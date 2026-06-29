Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır kokain, skunk ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SAKARYA'da polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır kokain, skunk ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada; Adapazarı ilçesinde E.Ç. (27) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 9,95 gram kokain ele geçirildi. Ardından E.Ç.'nin, R.T. (38) ve S.T. (27) ile birlikte Adapazarı'nda kiraladıkları bir ofisi kullanarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ikametleri ile kiraladıkları ofiste yapılan aramada; satışa hazır halde 13 parça halinde toplam 110,9 gram kokain, 17 parça halinde 41,44 gram skunk, 7 adet sentetik ecza (Lyrica), 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden S.T., ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. E.Ç. ile R.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu