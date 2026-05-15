Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ve Erenler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 222 gram sentetik uyuşturucu, ham madde, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Karasu ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4,5 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
