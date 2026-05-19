Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da durdurulan bir araçta 17,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada İstanbul'dan Sinop'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerde durdurulan Ö.A.Ç'nin (25) kullandığı araçta yapılan aramada 17,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı