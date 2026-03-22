Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde yapılan aramada 30,83 gram kokain ele geçirildi. 32 yaşındaki U.E. tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde bir evde satış yapılmak üzere uyuşturucu paketlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.E. (32) isimli şüpheliyi yakaladı.
Adreste yapılan aramada, buzdolabında saat kutusu içerisinde 38 parça halinde satışa hazır 30,83 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.