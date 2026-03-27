Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için hizmete aldığı çamaşırhanede 'kitap saati' uygulamasını başlattı. Öğrenciler, çamaşırlarının yıkanmasını beklerken kitap okuma imkanı buluyor. Ayrıca, yaşlılara yönelik göz taraması testleri de gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamalarla öğrencilerin memnuniyetini kazanan projeleri hayata geçiriyor.

Üniversite kampüsü içinde uygun fiyatı, kaliteli ürünleriyle öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılayan Kampüs Mutfak'tan sonra kısa süre önce Büyükşehir Çamaşırhanesi hizmete alındı.

Öğrenciler, randevu oluşturarak ücretsiz şekilde yıkama ve kurutma hizmeti alıyor.

Büyükşehir, çamaşırlarının yıkanmasını ve kurutulmasını bekleyen gençler için "Kitap Saati" projesini başlattı. Öğrenciler, hizmetin tamamlanmasını beklerken oluşturulan noktada kitap okuyor, sessiz ve huzurlu ortamda vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ekibi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinlerini sağlık merkezine çiçeklerle karşılayıp uzman hekimlerce göz taraması testi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir, yaşlılara hizmet noktasında hayatın her alanında hassasiyet gösteriyor.

Kentteki huzurevi sakinlerini Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tıp Merkezi'nde çiçeklerle karşılayan ve en güzel şekilde ağırlayan sağlık ekibi, görme sorunu yaşayan ve göz sağlığıyla ilgili bilgi almak isteyen yaşlılara tarama testi gerçekleştirdi.

Tarama testlerinde yaşa bağlı görme problemlerinin erken teşhisine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı, ihtiyaç duyan vatandaşlara ilaç ve gözlük reçeteleri yazıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Maaşı bile belli