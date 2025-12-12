Haberler

Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 30 kg kıyılmış tütün ve yasal olmayan tütün ürünleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonda, Karasu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Ş.N'nin (27) evinde, iş yerinde ve arabasında yapılan aramada, 30 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı), çeşitli miktarlarda tarihi geçmiş nargile tütünü ve 500 gramlık 10 adet satışı yasal olmayan bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title