Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonda, Karasu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Ş.N'nin (27) evinde, iş yerinde ve arabasında yapılan aramada, 30 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı), çeşitli miktarlarda tarihi geçmiş nargile tütünü ve 500 gramlık 10 adet satışı yasal olmayan bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.