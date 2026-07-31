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Sakarya'da tüm, Kocaeli'de bazı sahillerde bugün de denize girmek yasaklandı

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KOCAELİ/ Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere bugün de yasak getirildi.

KOCAELİ/ Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere bugün de yasak getirildi.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.

Bu sebeple Kaymakamlıkça, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek ve Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, yasağa uyulması, cankurtaran hizmeti verilen yasak kapsamı dışındaki plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Sakarya

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları etkisini gösteriyor.

Olumsuz koşullar nedeniyle 3 ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillere kırmızı bayrak çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve önceki gün de denize girmek yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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