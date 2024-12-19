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Sakarya'da Traktör Kanala Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sakarya'da Traktör Kanala Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde tarla yolunda devrilen traktördeki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde tarla yolunda kanala devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Gündoğan Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde tarla yolunda ilerleyen M.Ö. (54) idaresindeki 14 KG 367 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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