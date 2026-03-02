Haberler

Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Uğurcan Çavdaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Kazada diğer sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Uğurcan Çavdaroğlu'nun cenazesi, Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

İlçede dün SUV tipi araçla çarpışması sonucu yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü Çavdaroğlu'nun (22) cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınarak Yahyalı Mahallesine getirildi.

Çavdaroğlu'nun cenazesi, Civitler Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kazada yaralanan diğer sürücü M.B.V'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü