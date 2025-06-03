Sakarya'da Trafik Kazası ve Evde Rahatsızlanma Olayı

Sakarya'da Trafik Kazası ve Evde Rahatsızlanma Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpmasının ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, Akyazı'da evde rahatsızlanan 77 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde önce bariyerlere, ardından tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Sakarya Bilecik D-650 kara yolu Bilecik istikameti Pamukova Mekece Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 34 NL 3042 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından A.B. yönetimindeki 42 Y 6383 dorse plakalı çekiciye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yaralanan otomobildeki yolcu E.E. sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyazı'da evde rahatsızlanan kişi hastanede öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle 5014. Sokak'ta Ömer S'nin (77), evde rahatsızlanması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer S. ile aynı evde kalan yabancı uyruklu 2 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Ömer S'nin cenazesi, memleketi Hatay'a gönderildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 7 isme tutuklama talebi

Belediye başkanları ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Dünya devi peşine düştü! Milli yıldızımızla aynı takımda buluşabilir
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.