Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Hafif Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Hafif Yaralı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 kara yolu Aşağıdereköy mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de Adapazarı yönüne giden Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 AHU 343 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ü.K., H.K., A.B., ve N.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

hABER: Serhat YILMAZ/SERDİVAN(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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