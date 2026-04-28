Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 8 araca 75 bin lira ceza kesildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ters şeritten ve yaya kaldırımından giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 8 araca toplam 75 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde 26 Nisan'da düğün konvoyundaki 8 aracın ters şeritten ve yaya kaldırımından sürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Araçların tescil plakaları üzerinden kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 75 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
