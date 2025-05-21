Sakarya'da Taksinin Kamyonete Çarpması Sonucu Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Taksinin Kamyonete Çarpması Sonucu Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda kamyonete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybederken, yolcu yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ticari taksinin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden M.D. yönetimindeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, Teşvikiye Mahallesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamete giden C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir su boruları taksinin camından içeri girdi.

Kazada ticari taksi şoförü M.D. ile takside yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan taksi şoförü M.D, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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