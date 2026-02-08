Haberler

Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukova'da, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğuk hava deposunda hasar meydana geldi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şeyhvarmaz Mahallesinde Ali Aslan'a ait soğuk hava deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Alevler soğuk hava deposunu sararken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğuk hava deposunda hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı