Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'da, husumetlilerine silahlı saldırı düzenleyeceği belirlenen bir grup, polisin müdahalesi sonucu durduruldu. Araçta 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Erenler ilçesinde bir grup, husumetlisi olduğu başka bir grup tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerine silahlı saldırı düzenleneceğini polise ihbar etti. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, diğer gruba saldırı için gittikleri belirlenen, içerisinde Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ile M.Y. (21) isimli kişilerin bulunduğu otomobile polis tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra aracı bir sokağa park etti. Polis, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçta yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Birden fazla kişiyle birden fazla kişiyi silahlı tehdit' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
