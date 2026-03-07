Sakarya'da silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul'a gittiği tespit edilen S.Ö'nün (49) kullandığı araç dönüşte ilçede durduruldu. Araçta yapılan aramada 18,94 gram kokain ele geçirildi.

Devam eden çalışmada, S.Ö'nün kaldığı eve operasyon düzenlenerek terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ş. (43) yakalandı.

Adresin silah bakımı ve tamiri için kullanılan imalathane olduğunu belirleyen ekipler, ruhsatsız tabanca, 36 fişek ile silah gövdesi ile silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.