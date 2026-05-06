Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde kaçakçılıkla tespit edilen 38 yaşındaki T.T. ve 25 yaşındaki E.Y. tutuklandı. Operasyonda 17 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen T.T. (38) ile E.Y. (25), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
