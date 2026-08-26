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Adapazarı'nda Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Adapazarı'nda Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Adapazarı ilçesinde tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen oprasyonda 6 ruhsatsız tüfek ve çeşitli kalibrelerde 1600 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan C.B. (43) ve A.B. (34) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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