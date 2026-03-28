Sakarya'da 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı

Sakarya'da Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in 1500. doğum yıl dönümü vesilesiyle, değerlerini ve nezaket anlayışını geleceğe aktarmak amacıyla sergi hazırlandı.

Sergide, kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ebru, hat, tezhip, filografi, deri, kağıt rölyef, ahşap yakma ve epoksi alanlarından eserleri yer alıyor.

Vali Rahmi Doğan ve protokol üyelerinin kurdele keserek açılışı yapılan sergi gezildi.

Programa, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve ziyaretçiler katıldı.