Sakarya Valiliğinden açıklama

Sakarya Valiliği, kentte olduğu iddia edilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan sahipsiz köpeğin ölümüyle ilişkili görüntüye yönelik inceleme ve araştırmalar sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi, asılsız bilgi ve paylaşımların yayılmasının engellenmesi amacıyla konunun ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tür durumlarda resmi kurumlar, Valilik, ilgili güvenlik ve idari birimlerle doğrudan iletişime geçmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi, görüntü ve paylaşımlara itibar etmemelerinin önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, kentte olduğu iddia edilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan sahipsiz köpeğin ölümüyle ilişkili görüntüye yönelik inceleme ve araştırmalar sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, kamu düzeninin korunması ve doğru bilinçlendirme yapılması adına gerekli açıklamaların gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.