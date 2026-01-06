Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerindeki saha personeline sahipsiz hayvanlar için 'Güvenli Müdahale Eğitimi' düzenledi. Eğitimde, hayvan yakalama sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve müdahale yöntemleri öğretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, ilçe belediyelerinde görevli saha personeline sahipsiz hayvanlar için "Güvenli Müdahale Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Alanı Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitime Serdivan, Karasu, Geyve, Ferizli, Sapanca ve Söğütlü belediyelerinde görev yapan ilgili saha personelinin katıldığı kaydedildi.

Eğitimin Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince verildiği ifade edilen açıklamada, programda hayvan yakalama sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar, kullanılan ekipmanlar ile hayvanın sakinleştirilmesine yönelik müdahale yöntemlerinin anlatıldığı bildirildi.

Kentte geçen yıl 810 üreticinin toprağı analiz edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025'te 810 üreticinin toprağını analiz ederek raporladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Dairesi ekiplerinin kırsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla 810 üreticinin arazisinde toprak analizi gerçekleştirdiği bildirildi.

Raporlamanın 15 dakikada yapıldığı aktarılan açıklamada, kahverengi kokarca zararlısına karşı da adım atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 ilçe 80 mahallede eğitimler düzenlendiği bunun sonucunda üreticilere 5 bin 400 takım mücadele ürünü dağıtıldığı ifade edilerek, tarımsal altyapıyı güçlendirmek için 73 kilometrelik drenaj kanalı ve 2 bin metrekare gölet temizliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 200 metre yeni sulama hattının inşa edildiği, çiftçinin talebi üzerine 230 metre koruge boru ile 140 metre büzün üreticilere teslim edildiği belirtilerek, 4 bin 940 metre büz talebi için de ihale yapıldığı anlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
