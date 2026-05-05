Haberler

Karasu'da sağanak: Ev ve araziler su altında

Karasu'da sağanak: Ev ve araziler su altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Su baskını yaşanan alanlarda ekiplerce çalışma yürütülüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesinin artması sonucu baraj bölgesi tahliye alanından mahalleye su gelmeye başladı.

Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı, okul ve cami bahçesinde su birikintisi oluştu.

Kaymakamlık kararıyla Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mahallede su yüksekliği 45 santimetreye ulaşırken, tarla ve dere yatağına yakın kısımlarda ise su seviyesi 1 metreyi geçti.

Su baskını yaşanan alanlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Karasu Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek oluyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Gelen tepkilere hiç aldırmadılar

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var