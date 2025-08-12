Sakarya'da Rip Akıntısı ve Yoğun Dalga Uyarısı

Sakarya'da 13-17 Ağustos tarihleri arasında rip akıntısı ve yoğun dalga bekleniyor. Belediyeden yapılan açıklamada, denize gireceklerin dikkatli olmaları gerektiği ve sahillere kırmızı bayrak çekileceği bildirildi.

Sakarya'da 5 gün süreyle oluşması beklenen rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karadeniz'de 13-17 Ağustos'ta rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğundan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtildi.

Belirtilen tarihlerde hava koşullarının denizdeki durumun tehlikeli hal almasına neden olabileceği aktarılan açıklamada, "Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.

