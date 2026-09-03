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Sakarya'da Ray Dönüşümü Projesi Başladı

Sakarya'da Ray Dönüşümü Projesi Başladı
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- Proje kapsamında, kentin ortasından geçen tren rayları yer altına alınıp, bu bölge yaşam alanına dönüştürülecek

Sakarya'da demir yolu hattının yer altına alınmasını içeren "Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor" projesi başlatıldı.

Mithatpaşa Mahallesi ve Adapazarı Tren Garı arasındaki yaklaşık 2,2 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının 1,6 kilometrelik kısmının yer altına alınmasını içeren projenin başlangıcı için tren garında program düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, burada yaptığı konuşmada, Sakarya için tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Kentte istasyonla ilgili her zaman farklı fikirlerin bulunduğuna değinen Alemdar, "Demir yollarımızın bundan sonraki süreçte verecek oldukları hizmet noktasında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bir sürü konuşmalar, tartışmalar ve imza kampanyaları başlatıldı ama biz, gelişmiş ülkelerin gelişmiş şehirlerinde insana hizmet eden demir yollarının gücünü ve insana sağladığı faydayı hiç aklımızdan çıkarmadık. Sürdürülebilir, ucuz, güvenli ve kaliteli seyahati ancak demir yollarıyla verebiliyorsunuz." dedi.

Alemdar, yapılacak saha çalışmalarından vatandaşların mağdur olmaması için özen göstereceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Mithatpaşa'ya kadar gelen trenlerimizdeki yolcuları servislerimizle alacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Belki sabah saatlerinde gecikme olabilir, onu da arkadaşlarımız planlıyorlar. Aziz Duran Parkı'na gidecek güzergahta aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nde belediye binamız, kütüphanemiz, bilim merkezimiz var. En önemlisi, Şehir Müzesi'nin bulunduğu bir kampüse ve hizmet noktasına ulaşmış olacağız."

Konuşmasının ardından demir yolu personeliyle raylara inen Alemdar, burada rayı keserek çalışmayı başlattı.

İki yüklenici firma tarafından inşa edilecek projede, Aziz Duran Parkı ve Adapazarı Tren Garı olmak üzere 2 yer altı istasyonu bulunacak. Hattın üzerindeki alanda peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.

Kaynak: AA
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