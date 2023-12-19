Sakarya'da park halindeki kamyonet yandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İhsan K'ye ait park halindeki 54 RA 142 plakalı kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.