Sakarya'da Panelvan Devrildi: 6 Yaralı

Sakarya'da Panelvan Devrildi: 6 Yaralı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle köprülü kavşakta devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AFA 043 plakalı panelvan, Sakarya Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada panelvanda bulunan 6 kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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