Haberler

Sakarya'da Otomobil Alev Aldı: 1 Ölü

Güncelleme:
Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden Yasin Çelik yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarpıp alev aldı. 25 yaşındaki sürücü, kazada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'da otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik yönetimindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER: Serhat YILMAZ/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
