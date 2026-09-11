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Sakarya'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Sakarya'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle çarptığı 20 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle çarptığı 20 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Orhangazi Caddesi'nde 8 Eylül'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (20) 07 CTK 50 plakalı otomobiliyle çarparak genç kızın ölümüne neden olan sürücü N.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazanın ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Begüm Fil'in cenazesi, dün Akyazı Süleymanpaşa Cami'sinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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