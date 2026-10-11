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Sakarya'da otogarda yakalanan uyuşturucu şüphelisi 8,48 gram kokainle tutuklandı

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Sakarya'da otogarda yakalanan uyuşturucu şüphelisi 8,48 gram kokainle tutuklandı
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Sakarya'da il dışından uyuşturucu getirmeye çalışırken otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Sapanca'ya getireceği tespit edilen şüphelinin üstünde ve bir araçta 8,48 gram kokain ile 1,30 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya'da il dışından uyuşturucu madde getirmeye çalışırken otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen ve takibe alınan A.Ö. (60), Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Terminali'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin üstünde ve bir araçta yapılan aramada 56 parça halinde 8,48 gram kokain ve 1,30 gram esrar ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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