Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da otobüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Pamukova Şehyvarmaz Mahallesi mevkisinde Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden M.Y. yönetimindeki 81 AAE 838 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otomobile aynı istikamette seyir halindeki M.O'nun kullandığı 42 ATH 467 plakalı Konya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Z.Y, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukova Otomobil sakarya Güncel trafik Yaşam

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Kahreden detay! 'Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elif Ba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

Diyarbakır "Narin'e uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla inliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir? Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon.. Portekiz İskoçya CANLI izle! Portekiz İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru!
title