Sakarya'da oto galeriye silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oto galeriye düzenlenen, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Bağlar Caddesi'ndeki oto galeriye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler F.B. (22), A.Y. (31), O.K. (21) ve M.T. (52) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlanmış, saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, 4 şüpheli yakalanmıştı.