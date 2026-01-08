Haberler

Sakarya'da okulun penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir ortaokulda, 8. sınıf öğrencisi İ.S. ders sırasında pencereden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ortaokulda pencereden düşen öğrenci, kaldırıldığı hastanede öldü.

Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Durumun fark edilmesiyle çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.S'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu