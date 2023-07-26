Sakarya'da orman yangını

Vatandaş ve ekiplerin erken müdahalesi alevlerin büyümesini önledi

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, Geyve-Taraklı D150 karayolu Taraklı Yusufbey Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, vatandaşın da yardımıyla alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.