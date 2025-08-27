Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Akyazı ilçesinde çıkan orman yangını, 16.30'da kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, bölge dronla görüntülendi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yanan bölge dronla görüntülendi.
Serhat YILMAZ/AKYAZI (Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel