Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Yangın Çıktı

Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü deposunda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde orman işletme deposunda çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Soğucak mevkisinde yer alan Orman İşletme Müdürlüğünün deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma, polis ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodaki yangın kontrol altına alındı.

Helikopter desteğinin verildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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