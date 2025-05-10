Sakarya'da öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kıyafetler ve nostaljik giysilerle sahneye çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetler ve nostaljik giysilerle defile düzenledi.

Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kumaşın Belleği, Sürdürülebilir Moda Defilesi" hazırladı.

Öğrenciler, büyüklerine ait eski kıyafetler ile atık malzemelerden yaptıkları giysilerle sahneye çıktı.

Proje koordinatörü felsefe öğretmeni Dilek Ulutürk Özdemir, gazetecilere, öğrencilerde doğayla daha uyumlu yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla tematik hafta belirlediklerini dile getiren Özdemir, "Son günümüzde sürdürülebilir moda defilesi düzenledik. Her kumaşın bir hikaye taşıdığına inanıyoruz. Modanın tüketim kültürü olduğuna inanıyoruz. Bazı öğrenciler babaannelerinin sandıklarından çıkan kıyafetleri yeniden tasarladı. Annelerinin eski kıyafetlerini giydi. Bazı öğrencilerimiz de atık dediğimiz ürünlerden kendi kıyafetlerini tasarladı." diye konuştu.

Öğrenci Gizem Çelebi de "Terzilerin kullanmadığı tül ve kumaşlardan etek oluşturdum. Buketçilerden eski gazete kağıtları alarak tasarımımı bütünleştirdim." dedi.

Öğrenci Rümeysa Aşıkoğlu ise 1950'lere ait babaannesi ve annesinin kullandığı gelinliği giydiğini kaydetti.