Sakarya'da Öğrenci Yurtlarında Yiyecek Zehirlenmesi Şüphesi

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Sakarya'da bir özel erkek öğrenci yurdunda, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Sakarya'da yurtta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördü.

Serdivan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerde akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvuran 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Yiyecek ve içeceklerden numunenin alındığı olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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