Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'nde hareketsiz halde bulunan 43 yaşındaki O.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için hastaneye gönderildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde erkek cesedi bulundu.
Sakarya Nehri'nin Taşlık Mahallesi kenarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin O.B. (43) olduğu tespit edildi.
?O.B'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.
Kaynak: AA / Gürkan Özer