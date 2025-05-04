Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada yaralanan Mustafacan Kolaşali (18), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'nde dün B.F.Y'nin (18) kullandığı 54 AIE 821 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç çarpışmış, savrulan motosiklet yol kenarındaki duvara çarpmıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Kolaşali, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü polis merkezine götürülmüştü.