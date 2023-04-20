Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

T.G'nin kullandığı 41 TC 603 plakalı minibüs ile Ö.A. idaresindeki 41 RS 714 plakalı otomobil, Kaynarca-Kandıra yolu Kadıköy sapağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolculardan N.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca ve Kandıra'daki hastanelere sevk edildi.