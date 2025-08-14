Sakarya'da Midibüs Yangını: Sürücü İşçileri Tahliye Etti

Sakarya'da Midibüs Yangını: Sürücü İşçileri Tahliye Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs, sürücüsü tarafından durdurularak işçiler tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Hocaköy Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan M.B. idaresindeki 54 S 1325 plakalı midibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Midibüsün yandığını fark eden sürücü aracı durdurarak işçileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı

Mal sahibi ile kiracı silahlı çatışmaya girdi: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.