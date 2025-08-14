Sakarya'da Midibüs Yangını: Sürücü İşçileri Tahliye Etti
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs, sürücüsü tarafından durdurularak işçiler tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Hocaköy Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan M.B. idaresindeki 54 S 1325 plakalı midibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Midibüsün yandığını fark eden sürücü aracı durdurarak işçileri tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel