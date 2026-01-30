Haberler

Sakarya'da tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması getirildi

Sakarya'da tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı olarak tavuk yetiştiriciliği yapan bir çiftliğe idari para cezası uygulanarak biyogüvenlik kısıtlaması getirildi. Denetimlerde ölü tavukların bulunması ve usulsüz atık depolama tespit edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı yetiştiricilik yaptığı belirlenen tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tavuk çiftliklerinde kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştiriyor.

Taraklı ilçesinde Çevre, Doğa Koruma Timi ve Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince gerçekleştirilen denetimde bir tavuk çiftliğinin ilgili mevzuata aykırı olarak yetiştiricilik yaptığı, çiftlik içerisinde yerlerde ölü tavuk ve civcivlerin olduğu ve ölen tavukların usule uygun bertaraf edilmediği ve kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolamaya aykırı biçimde biriktirildiği tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tavuk çiftliği hakkında mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanarak işletmedeki eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

Öte yandan işletme sahibi hakkında "Çevreyi Kasten Kirletme" suçundan adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi

İran'a saldırı ihtimali artıyor! Bölgede sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri