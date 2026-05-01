Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu

GEMİ PERSONELİNİN TAHLİYESİNİN TAMAMLANMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemideki 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapıldı. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, teker teker kıyıya getirildi.

Elinde Türk bayrağı bulunan son personelin de kıyıya getirilmesiyle tahliye çalışması tamamlandı. Mürettebat, sahilde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen personel, ambulansa alındı.

Bu arada, su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

Öte yandan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Dünya devinden Barış Alper bombası

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi

