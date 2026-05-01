Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu

GEMİ PERSONELİNİN TAHLİYESİNE BAŞLANMASI VE DETAY EKLENDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, kıyıya getiriliyor.

Bu arada su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi