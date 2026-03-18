Sakarya'da kumar oynayanlara 817 bin 533 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 1 şüphelinin ikametinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, kumar oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen mavi, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renkli pullar, 104 tombala kağıdı ve 90 tombala topu ele geçirildi.

Operasyonda 1 zanlı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
