Sakarya'da kumar oynayan 80 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi
Sakarya'da bir kumarhaneye düzenlenen operasyonda 80 kişiye toplamda 1 milyon lira ceza kesildi. İşletme faaliyetten men edildi.

Sakarya'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplam 1 milyon lira ceza uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Kahvehanede yapılan denetimde 1 tombala makinesi, üzerinde rakam yazılı tombala topları ve kartları, bir miktar para ile tombala çekilişinin yayınlandığı kamera ve iki televizyona el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplamda 1 milyon lira ceza kesildi.

Kahvehaneyi işleten ve tombala çekilişi yapan iki kişi hakkında, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulanırken, işletme faaliyetten menedildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
