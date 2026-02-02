Haberler

Sakarya'da kumar oynayan 16 kişiye 192 bin lira ceza uygulandı

Sakarya'da kumar oynayan 16 kişiye 192 bin lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 2 işletmede kumar oynarken yakalanan 16 kişiye toplamda 192 bin lira para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, kumar oynatılan işletmelerin mühürlenmesi için de işlem başlattı.

Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 2 işletmede yakalanan 16 kişiye 192 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Pamukova ve Karasu ilçelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 16 kişiye 12'şer bin lira idari para cezası uygulandı.

Kumarda kullanılan paralara el koyulurken, yakalanan kişilere adli ve idari işlem uygulandı.

Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmenin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu