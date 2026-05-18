Köprüye çıkan kişiyi, ekipler müdahale edip kurtardı; o anlar kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde köprü korkuluklarına çıkan Ahmet Ö., ekiplerin 2,5 saat süren ikna çalışmaları ve jandarmanın anlık müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Erenler geçişindeki Sakarya Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü korkuluklarına çıkan Ahmet Ö.'yü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile ailesi ve arkadaşları, yaklaşık 2,5 saat boyunca Ahmet Ö.'yü köprüden inmesi için iknaya çalıştı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı, trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı. İkna çabaları sonuç vermezken, nehre doğru dönen Ahmet Ö.'nün dalgınlığından faydalanan bir jandarma personeli, korkuluk demirlerinin arasından müdahalede bulundu. Aynı anda AFAD ve itfaiye ekipleri de jandarmaya destek verip Ahmet Ö.'yü tuttu. Ortak çalışma sonucu korkuluklardan güvenli alana alınan Ahmet Ö., sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ö.'nün kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
