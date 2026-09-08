Sakarya'da kızına cinsel istismarda bulunan sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya'da, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 31 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları ile anne Ş.B. hazır bulundu. Sanık C.B. ise duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.B.'yi "zincirleme halde çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "müstehcenlik" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA