Sakarya'da kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Geyve ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki N.G.'nin cesedi dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dereköy Mahallesi'nde dün, dağlık alandaki yaylaya giden N.G'den (75) haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu N.G'nin cesedine dere yatağında ulaşıldı.
N.G'nin cenazesi incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş